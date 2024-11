Ein mutmaßlicher Serienvergewaltiger ist festgenommen worden. Dem 43-Jährigen werde vorgeworfen, dieses Jahr bei Wohnungsbesichtigungen, unter anderem in Mannheim, mehrere Frauen im Alter zwischen 19 und 33 Jahren überwältigt und in deren Wohnung vergewaltigt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit.

Bislang seien vier Fälle bekannt, neben einem Fall in Mannheim, zwei in Frankfurt und einer in Göttingen. Über Internetplattformen soll der Mann Kontakt zu den Frauen aufgenommen haben. Er wurde am Donnerstag festgenommen.