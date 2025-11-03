Weil Hollywood-Komponist Hans Zimmer erkrankt ist, finden seine Konzerte in Frankfurt und Mannheim nicht statt. Doch die Tournee soll in Kürze fortgesetzt und die Auftritte sollen nachgeholt werden.
03.11.2025 - 16:26 Uhr
London - Große Enttäuschung für die Fans von Hans Zimmer. Der deutsche Hollywood-Komponist ("The Dark Knight", "Fluch der Karibik") muss krankheitsbedingt zwei seiner Deutschland-Konzerte verschieben. Der 68-Jährige habe die Auftritte am 3. November in seiner Heimatstadt Frankfurt und am 6. November in Mannheim auf ärztlichen Rat absagen müssen, teilte der Veranstalter mit.