Bei einer Maschine der Lufthansa sackt das Fahrwerk in sich zusammen. Mitarbeiter werden verletzt, Passagiere sind noch nicht an Bord. Wie kam es zu dem Vorfall?
05.06.2026 - 03:00 Uhr
Frankfurt/Main - Nach der Panne bei einem Dreamliner am Frankfurter Flughafen geht die Ursachensuche weiter. Die havarierte Boeing 787-9 sollte im Laufe des Abends in eine Technikhalle gebracht werden, sagte ein Sprecher der Lufthansa. Dort sollen weitere Untersuchungen stattfinden. Später soll das Flugzeug repariert werden.