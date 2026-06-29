Ein junger Mann konsumiert Lachgas, fährt viel zu schnell durch die Stadt. Kurz darauf sind zwei Brüder tot, ein weiterer Mann ist schwer verletzt.
29.06.2026 - 12:09 Uhr
Frankfurt/Bad Kreuznach - Zu Beginn des Prozesses wegen versuchten Mordes und fahrlässiger Tötung von E-Rollerfahrern in Frankfurt hat die Rechtsanwältin des Angeklagten das Geschehen als "menschliche Katastrophe" bewertet. Dies betreffe die Opfer und deren Familien, aber auch ihren Mandanten, sagte sie. Er sei "ein ganz normaler junger Mann, der nun im Gefängnis sitzt". Bei dem Unfall sei er nicht Herr seiner Sinne gewesen, sondern habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden.