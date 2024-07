Nach der Parlamentswahl ist es in Paris und anderen Großstädten zu Ausschreitungen gekommen. Demonstranten zündeten Barrikaden an und warfen mit Feuerwerk, die Polizei setzte Tränengas ein.

red/dpa 08.07.2024 - 08:13 Uhr

Bei Kundgebungen nach der Parlamentswahl in Frankreich ist es in Paris und anderen Städten zu schweren Ausschreitungen und Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. In Paris versammelten sich Tausende Menschen auf dem Place de la République im Zentrum der Hauptstadt, um den Sieg des Linksbündnisses bei der vorgezogenen Wahl zu feiern. Dabei geriet ein Teil der Demonstranten nach Medienberichten mit den Ordnungskräften aneinander, die daraufhin Tränengas einsetzen. Barrikaden aus Holz wurden in Brand gesetzt.