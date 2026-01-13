Steht Marine Le Pen bei der kommenden Präsidentschaftswahl auf dem Stimmzettel? Das dürfte auch von einem Gerichtsverfahren abhängen, das jetzt in Paris beginnt.
13.01.2026 - 14:01 Uhr
Paris - Die rechtsnationale französische Führungsfigur Marine Le Pen wehrt sich in einem Berufungsverfahren gegen ihre Verurteilung wegen der Veruntreuung von Geldern und einen zeitweisen Ausschluss von Wahlen. Der bis Mitte Februar angesetzte Prozess begann am Nachmittag unter großem Medienrummel vor einem Pariser Gericht. In erster Instanz war Le Pen mit sofortiger Wirkung das passive Wahlrecht für fünf Jahre entzogen worden. Würde dies bestätigt, könnte sie nicht für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr kandidieren.