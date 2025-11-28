Ab 2026 zahlen Besucher aus Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 10 Euro mehr Eintritt. Das Geld soll in die Renovierung des Louvre fließen. Auch Versailles will erhöhen.
28.11.2025 - 13:09 Uhr
Paris - Ab 2026 wird der Besuch im Louvre in Paris für internationale Touristen spürbar teurer. Statt 22 Euro zahlen Touristen von außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) künftig 32 Euro. Laut Angaben des Museums sollen mit den Mehreinnahmen dringend nötige Modernisierungen und Sicherheitsmaßnahmen finanziert werden, die nach dem spektakulären Einbruch im Oktober noch dringlicher geworden seien.