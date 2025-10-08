Laut dem scheidenden französischen Ministerpräsidenten Sébastien Lecornu ist die Ernennung eines Amtsnachfolgers innerhalb von 48 Stunden möglich.

Der zurückgetretene französische Premierminister Sébastien Lecornu hält die Ernennung eines Amtsnachfolgers innerhalb von 48 Stunden für möglich. In der Nationalversammlung lehne eine „absolute Mehrheit“ eine Auflösung und vorgezogene Neuwahlen ab, sagte Lecornu am Mittwochabend dem Sender France 2. „Die Situation erlaubt es dem Präsidenten, innerhalb der nächsten 48 Stunden einen Premierminister zu ernennen“, sagte er.

 

Zu der von den Linken geforderten Aussetzung der Rentenreform äußerte Lecornu sich nicht konkret. „Das Thema ist ein Blockadepunkt“, räumte er ein. „Es muss ein Weg gefunden werden, damit über die Rentenreform debattiert werden kann“, betonte er.

Einen Rücktritt des Präsidenten Emmanuel Macron schloss er aus. „Er ist Frankreichs Gesicht im Ausland. (...) Die Stabilität der Institution muss gewahrt werden“, betonte er.