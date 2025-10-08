Laut dem scheidenden französischen Ministerpräsidenten Sébastien Lecornu ist die Ernennung eines Amtsnachfolgers innerhalb von 48 Stunden möglich.

red/afp 08.10.2025 - 20:36 Uhr

Der zurückgetretene französische Premierminister Sébastien Lecornu hält die Ernennung eines Amtsnachfolgers innerhalb von 48 Stunden für möglich. In der Nationalversammlung lehne eine „absolute Mehrheit“ eine Auflösung und vorgezogene Neuwahlen ab, sagte Lecornu am Mittwochabend dem Sender France 2. „Die Situation erlaubt es dem Präsidenten, innerhalb der nächsten 48 Stunden einen Premierminister zu ernennen“, sagte er.