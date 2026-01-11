An diesem Wochenende kam es in den französischen Alpen zu mehreren Lawinenabgängen, die fünf Menschen das Leben gekostet haben.
11.01.2026 - 18:01 Uhr
Bei mehreren Lawinenabgängen in den französischen Alpen sind am Wochenende insgesamt fünf Menschen getötet worden. Zwei Skifahrer starben am Sonntag, wie die Betreiber der Skigebiete Courchevel und La Plagne mitteilten. Bereits am Samstag waren drei Skifahrer ums Leben gekommen, die abseits der Piste unterwegs waren und von Lawinen verschüttet wurden.