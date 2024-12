Die Pariser Kathedrale Notre-Dame soll am Wochenende in neuem Glanz eröffnet werden - und in ihm wollen sich viele sonnen: Nun hat auch der designierte US-Präsident Donald Trump sein Kommen zugesagt.

mmf/afp 03.12.2024 - 13:45 Uhr

