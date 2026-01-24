Frankreich trifft im zweiten Spiel der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Portugal. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Digital Desk: Florian Huth

Frankreich bestreitet am Samstag, 24. Januar 2026, sein zweites Hauptrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gegen Portugal. Beide Mannschaften sind mit Niederlagen in die Hauptrunde gestartet. Die Portugiesen unterlagen Deutschland, Frankreich hatte gegen Dänemark das Nachsehen. Ein Sieg ist heute Pflicht, um die Chance auf das Halbfinale zu wahren.

 

 

Frankreich gegen Portugal live, Handball-EM 2026: Uhrzeit und Übertragung

Die französische Handball-Nationalmannschaft trifft am Samstag, dem 24. Januar 2026, in der Hauptrunde auf Portugal. Anwurf ist um 15:30 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum ersten Hauptrundenspiel Frankreich gegen Portugal bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Frankreich, Portugal
  • Wettbewerb: Hauptrunde, Gruppe 1, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Samstag, 24. Januar 2026
  • Uhrzeit: 15:30 Uhr
  • Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Frankreich gegen Portugal heute im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen Frankreich und Portugal in der Hauptrunde, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel der Handball-Europameisterschaft Frankreich gegen Portugal wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel Frankreich gegen Portugal bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.

Spielplan der Handball-EM der Männer 2026: Ergebnisse, Termine und Uhrzeiten der Hauptrunde

Wo läuft Frankreich gegen Portugal heute im Livestream?

Fans müssen dennoch nicht auf eine Live-Übertragung des Handballspiels verzichten. Für das Spiel der Handball-EM zwischen Frankreich und Portugal bietet das ZDF einen kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek an. Dieser kann in der Mediathek und auf sportstudio.de ohne Anmeldung geschaut werden. Die Handball-Übertragung beginnt um 15:20 Uhr mit den Vorberichten.

 

Auch der Streaminganbieter Dyn zeigt das Duell Frankreich gegen Portugal bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Monatspass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der Handball-EM bei Dyn.

Alle Informationen zur Übertragung Frankreich gegen Portugal bei der Handball-EM der Männer 2026.

  • Free-TV: -
  • Pay-TV: -
  • Livestream: ZDF-Mediathek, sportstudio.de, Dyn