Frankreich trifft im zweiten Spiel der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Portugal. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Frankreich bestreitet am Samstag, 24. Januar 2026, sein zweites Hauptrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gegen Portugal. Beide Mannschaften sind mit Niederlagen in die Hauptrunde gestartet. Die Portugiesen unterlagen Deutschland, Frankreich hatte gegen Dänemark das Nachsehen. Ein Sieg ist heute Pflicht, um die Chance auf das Halbfinale zu wahren.