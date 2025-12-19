Frankreichs Parlament scheitert erneut an einem Haushaltskompromiss. Dies hat negative Auswirkungen für die Wirtschaft in dem wichtigen EU-Land.

red/dpa 19.12.2025 - 10:12 Uhr

In Frankreich ist das zerstrittene Parlament mit der Aufstellung eines Haushalts für das kommende Jahr gescheitert. Ein Vermittlungsausschuss beider Parlamentskammern konnte sich nicht auf einen Kompromiss einigen. Da eine fristgerechte Haushaltsverabschiedung damit in diesem Jahr nicht mehr möglich ist, wird erwartet, dass Premierminister Sébastien Lecornu nun zu einem Sondergesetz greift.