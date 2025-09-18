Aus Wut über die Sparpläne der Regierung sind am Donnerstag in Frankreich hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen.
18.09.2025 - 19:01 Uhr
Aus Wut über die Sparpläne der Regierung sind am Donnerstag in Frankreich mehr als eine halbe Million Menschen auf die Straßen gegangen. Nach Angaben der Gewerkschaft CGT beteiligten sich landesweit mehr als eine Million Menschen an den Protesten, zu denen mehrere Gewerkschaften aufgerufen hatten. Das Innenministerium ging am Abend von mehr als 500.000 Teilnehmern aus, davon rund 55.000 in Paris.