Ein 79-jähriger Jugendbetreuer steht in Frankreich im Verdacht, über Jahrzehnte 89 Jungen missbraucht zu haben. Die Ermittlungen reichen bis nach Deutschland.
10.02.2026 - 15:42 Uhr
Frankreichs Justiz ermittelt gegen einen 79 Jahre alten Mann, der in einem Zeitraum von fast 60 Jahren 89 Minderjährige sexuell missbraucht haben soll. Als Jugendbetreuer soll der Mann während Einsätzen in zahlreichen Ländern, darunter auch in Deutschland und der Schweiz, Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren missbraucht haben, wie die Staatsanwaltschaft in der südostfranzösischen Großstadt Grenoble mitteilte.