Trotz Lawinenwarnung wagt sich eine Skigruppe abseits der Pisten in die Berge – drei Menschen sterben. Was über das Unglück in den französischen Alpen bekannt ist.

dpa 13.02.2026 - 16:53 Uhr

Val d'Isère - Eine Lawine hat in den französischen Alpen drei Skifahrer in den Tod gerissen. Die drei Verunglückten gehörten zu einer Gruppe von sechs Skifahrern, die in Begleitung eines Skilehrers abseits der Pisten unterwegs waren und von den Schneemassen erfasst wurden, teilte der Wintersportort Val d'Isère mit. Die Identität und Nationalität der Opfer waren zunächst nicht bekannt. Die Gruppe habe über die obligatorische Sicherheitsausrüstung verfügt, sei aber trotz einer Warnung vor erhöhter Lawinengefahr aufgebrochen, hieß es.