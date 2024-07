Die Bahngesellschaft SNCF teilt am Freitag mit, dass sie Opfer eines „massiven Angriffs“ geworden ist, der wohl darauf ausgerichtet sein soll, das TGV-Netz lahmzulegen. Das berichtet der „Figaro“.

Wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris wurden drei Brände auf den Gleisen festgestellt. Durch die Brandanschläge werden die Fernverkehrsstrecken der Bahn an den Atlantik, in den Norden und in den Westen stark gestört.

Die Bahngesellschaft SNCF informiert, dass die Störung des Bahnnetzes wohl mindestens das ganze Wochenende anhalten wird. Sie gehen derzeit von Brandstiftung aus.

„Dies ist ein massiver Angriff in großem Umfang, um das TGV-Netz lahmzulegen“, hieß es gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Viele Bahnverbindungen mit den TGV-Hochgeschwindigkeitszügen müssten gestrichen werden, gab die SNCF weiter an. Die „Situation dürfte mindestens das ganze Wochenende anhalten, während die Reparaturen durchgeführt werden“.