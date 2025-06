Eigentlich hatte Mireille Mathieu ihre Abschiedstour schon hinter sich. Doch 2026 kehrt die Chanson-Ikone nach Deutschland zurück - passend zum 80. Geburtstag.

dpa 19.06.2025 - 16:03 Uhr

Paris - Der große Abschied von der Bühne fällt offenbar schwerer als gedacht: Chanson-Star Mireille Mathieu plant 2026 eine weitere Konzertreise – zwei Jahre nach ihrer eigentlich letzten großen Tournee. Mit "Goodbye my Love Goodbye" wollte sich die 78-Jährige 2024 von ausgedehnten Tourneen verabschieden. 2026 steht die Sängerin nun erneut in Deutschland auf der Bühne – in elf Städten.