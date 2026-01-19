Wer überträgt das Handball-EM-Duell zwischen Frankreich und Norwegen im Fernsehen? Und gibt es das Spiel auch kostenlos im Livestream zu sehen?
Die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen steuert auf die entscheidende Phase der Vorrunde zu. Für die Teams geht es um alles: Weiterkommen oder vorzeitiges Aus. Frankreich bekommt es am Montag, 19. Januar 2026, mit Norwegen zu tun. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zum Gruppenspiel sowie zur Übertragung im TV und im Livestream.