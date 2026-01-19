Wer überträgt das Handball-EM-Duell zwischen Frankreich und Norwegen im Fernsehen? Und gibt es das Spiel auch kostenlos im Livestream zu sehen?

Die Handball -Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen steuert auf die entscheidende Phase der Vorrunde zu. Für die Teams geht es um alles: Weiterkommen oder vorzeitiges Aus. Frankreich bekommt es am Montag, 19. Januar 2026, mit Norwegen zu tun. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zum Gruppenspiel sowie zur Übertragung im TV und im Livestream.

Frankreich gegen Norwegen, Handball-EM heute live: Uhrzeit, Anwurf, Übertragung

Das Spiel von Frankreich bei der Handball-Europameisterschaft gegen Norwegen in der Gruppe C der Vorrunde findet am Montag, dem 19.01.2026, statt. Anwurf der Partie ist um 20:30 Uhr in der Telenor Arena in Oslo. Fans haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie Frankreich gegen Norwegen im Überblick

Teams : Frankreich gegen Norwegen

: Frankreich gegen Norwegen Wettbewerb : Handball-Europameisterschaft der Männer 2026

: Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 Gruppe : Vorrunde, Gruppe C, 3. Spieltag

: Vorrunde, Gruppe C, 3. Spieltag Datum und Uhrzeit : 19.01.2026, 20:30 Uhr

: 19.01.2026, 20:30 Uhr Halle/Spielort: Telenor Arena, Oslo (Norwegen)

Wer überträgt Frankreich gegen Norwegen bei der Handball-EM heute im TV?

Viele Handball-Fans fragen sich vor dem EM-Vorrundenspiel zwischen Frankreich und Norwegen, ob die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen ist. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Duell wird heute nicht im Free-TV übertragen. Zwar haben sich ARD und ZDF umfangreiche Rechte an der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, die Begegnung zwischen Frankreich und Norwegen gehört jedoch nicht zu den Spielen, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen live gezeigt werden.

Frankreich gegen Norwegen im Livestream der Handball-EM

Ganz auf eine Live-Übertragung müssen Fans dennoch nicht verzichten. Das Erste stellt das EM-Spiel zwischen Frankreich und Norwegen kostenlos im Livestream in der ARD-Mediathek sowie auf sportschau.de zur Verfügung. Der Stream ist ohne Anmeldung abrufbar, die Übertragung startet um 20.30 Uhr mit den Vorberichten. Als Kommentator führt Hendrik Deichmann durch die Partie.

Darüber hinaus zeigt auch der Streamingdienst Dyn das Vorrundenspiel live. Abonnenten können die Begegnung dort ebenfalls in voller Länge verfolgen. Hier geht es direkt zum Angebot der Handball-EM bei Dyn.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels Frankreich gegen Norwegen bei der Handball-EM am 19.01.2026