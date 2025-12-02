Spieler von OGC Nizza werden nach dem Spiel gegen Lorient von Fans attackiert. Von „inakzeptablen Ausschreitungen“ spricht der Verein und stärkt den Betroffenen den Rücken.
02.12.2025 - 15:42 Uhr
Der französische Erstligist OGC Nizza hat gewalttätige Übergriffe auf seine Spieler und Clubverantwortliche nach dem verlorenen Auswärtsspiel gegen Lorient (1:3) am Sonntagabend verurteilt. Bei ihrer Rückkehr sei die Mannschaft vor dem Trainings- und Ausbildungszentrum von einer großen Menschenmenge empfangen worden, wo es zu Gewalt kam.