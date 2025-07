Es klingt wie ein Experiment für den Unterricht: Wie heiß wird eine Pfanne auf dem Schulhof in der prallen Sonne? Ergebnis: heiß genug, um ein Spiegelei darin zu braten.

Das hat ein Pädagoge von einer Schule in Frankreich am Dienstag gefilmt. Mehr als 80 Grad Celsius zeigte das Thermometer an der Pfanne an.

In Frankreich war es in den vergangenen Tagen noch heißer als in Deutschland. Der Unterricht fiel deshalb an hunderten Schulen aus.

Kein Schatten!

Der Lehrer wollte aber mit dem Experiment etwas anderes vorführen als ein Koch-Experiment. Er wollte darauf hinweisen, dass das Schulgebäude für Hitzetage schlecht gebaut ist. Es ist fast kein Schatten zu finden. Reportern erzählte der Lehrer, dass sich die Schülerinnen und Schüler manchmal unter die Tischtennisplatten setzen, weil da wenigstens Schatten ist.

Das Video vom Braten auf dem Schulhof ist im Artikel auf dieser französischen Webseite zu sehen: https://dpaq.de/NAQXSHP