84 Kitas, 20 Schulen und 10 Horte unter Verdacht: Die Pariser Staatsanwaltschaft spricht von flächendeckenden Ermittlungen wegen sexueller Gewalt.
20.05.2026 - 18:28 Uhr
Der Skandal um massenhafte sexuelle Gewalt an Pariser Kindergärten und Grundschulen weitet sich aus. Alleine in Zusammenhang mit Vorwürfen bezüglich eines öffentlichen Kindergartens im Stadtzentrum wurden am Morgen 16 Menschen festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen, berichtete die Zeitung „Le Monde“ unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft. Den Betroffenen würden Vergewaltigungen von Minderjährigen, sexuelle Übergriffe auf Minderjährige und Gewalt gegen Minderjährige vorgeworfen, bestätigte die Ermittlungsbehörde der Zeitung.