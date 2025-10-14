Die französischen Sozialisten verzichten zunächst auf einen Regierungssturz. Die von Premierminister Lecornu in Aussicht gestellte Aussetzung der Rentenreform sei ein „Sieg“.

red/afp 14.10.2025 - 18:12 Uhr

Frankreichs Sozialisten verzichten zunächst darauf, sich an einem Sturz der neuen Regierung zu beteiligen. Die von Premierminister Sébastien Lecornu in Aussicht gestellte Aussetzung der Rentenreform sei ein „Sieg“ und ein „Schritt in die richtige Richtung“, sagte der sozialistische Fraktionschef Boris Vallaud am Dienstag in Paris. Seine Partei werde sich auf die Debatte in der Nationalversammlung einlassen, betonte er und schloss damit zunächst aus, einen der bereits eingereichten Misstrauensanträge zu unterstützen.