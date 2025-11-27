Nächtliches Schnarchen verrät einen unheimlichen Stalker: Wie ein Mann trotz Annäherungsverbot ins Leben seiner Ex-Frau eindringt und dabei vor nichts zurückschreckt.
27.11.2025 - 11:19 Uhr
Straßburg - Im Elsass hat sich ein Mann mehrere Nächte lang unter dem Bett seiner Ex-Frau versteckt, um sie auszuspionieren. Die Frau erlebte den Schreck ihres Lebens, als sie mitten in der Nacht durch das Schnarchen des 35-Jährigen auf den Eindringling aufmerksam wurde, wie die Zeitung "Les Dernières Nouvelles d'Alsace" berichtete. Die Frau hatte sich demnach mit ihrem kleinen Sohn schlafen gelegt.