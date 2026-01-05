Wegen Cybermobbings gegen Brigitte Macron stehen in Paris zehn Angeklagte vor Gericht - es geht auch um die Verschwörungserzählung, die First Lady sei als Mann geboren. Nun soll ein Urteil fallen.
05.01.2026 - 04:00 Uhr
Paris - Im Prozess wegen Cybermobbings von Frankreichs First Lady Brigitte Macron werden in Paris heute die Urteile gegen acht Männer und zwei Frauen erwartet. Den Angeklagten werden zahlreiche böswillige Äußerungen über das Geschlecht der Präsidentengattin sowie über den Altersunterschied zu Emmanuel Macron vorgeworfen. Dabei war teils selbst von Pädophilie die Rede. Den Angeklagten drohen bis zu zwei Jahre Haft.