Foto: Nhac Nguyen/AFP Pool via AP/dpa/Nhac Nguyen

Schon wieder sorgt ein Video von Frankreichs Präsident Macron im Netz für Spekulationen. Ist ein Schlag zu sehen? Sein Umfeld dementiert das und weist in eine klare Richtung.

red/dpa 26.05.2025 - 12:30 Uhr

Ein Video von der Ankunft des französischen Staatschefs Emmanuel Macron in Vietnam hat online für Aufsehen und Spekulationen gesorgt. Kurz nachdem die Tür des Fliegers sich öffnet, ist zu sehen, wie die Hand von Macrons Frau Brigitte im Gesicht des Präsidenten landet. Von Brigitte war nur der Arm zu sehen. Ihr Mann schaute in ihre Richtung, blickte erst nach einem kurzen Moment Richtung Kamera und winkte dann. Aus dem Umfeld des Staatschefs hieß es: „Das war ein Moment, in dem der Präsident und seine Frau ein letztes Mal vor Beginn der Reise Dampf abließen, indem sie Klamauk machten.“