Eigentlich wollte ein Mann in Frankreich laut Staatsanwaltschaft seinen Sohn bei der Kita absetzen. Dann aber parkt er sein Auto bei der Arbeit - und der Zweijährige bleibt bei Hitze im Wagen.

dpa 27.06.2025 - 15:19 Uhr

Istres - Ein zweijähriger Junge ist in Frankreich in einem überhitzten Auto gestorben. Sein Vater habe am Donnerstagmorgen vergessen, ihn beim Kindergarten abzugeben, teilte die Staatsanwaltschaft in Aix-en-Provence mit. Der Mann habe das Auto mit dem Jungen an seiner Arbeitsstelle am Luftwaffenstützpunkt im südfranzösischen Istres geparkt.