Im Zuge der Ermittlungen gegen Jack Lang in der Epstein-Affäre ordnet die Finanzstaatsanwaltschaft Durchsuchungen an. Es geht um Verdacht auf Geldwäsche und Steuerbetrug.
16.02.2026 - 14:27 Uhr
Im Zuge der im Fall Epstein eingeleiteten Ermittlungen gegen Frankreichs renommierten früheren Kulturminister Jack Lang hat die Finanzstaatsanwaltschaft Durchsuchungen angeordnet. Unter anderem werde das Pariser Kulturinstitut „Institut du Monde Arabe“ (IMA) durchsucht, als dessen Präsident Lang nach Start der Ermittlungen zurückgetreten war, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Gegen Lang (86) und seine Tochter Caroline Lang wird wegen des Verdachts auf Geldwäsche und schweren Steuerbetrug ermittelt.