Neues Beben in Neapel Was Italien-Urlauber jetzt wissen müssen

Menschen laufen in Panik auf die Straße. In der Gegend um die italienische Großstadt hat die Erde unter den Phlegräischen Feld gebebt. Zum wiederholten Male in diesem Jahr Diese Situation kann Reisende beunruhigen. Was gilt dann reieserechtlich?