Dr. Franziska Brantner, geboren 1979 in Lörrach, Baden-Württemberg, ist eine Politikerin der Grünen und derzeit Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Seit 2013 sitzt sie im Deutschen Bundestag und ist dort vor allem für ihre Expertise in europapolitischen und internationalen Fragen bekannt. Zuvor war sie von 2009 bis 2013 Mitglied des Europäischen Parlaments, wo sie sich unter anderem für die Reform des Europäischen Auswärtigen Dienstes engagiert.

Brantners akademischer Weg führte sie an die Sciences Po in Paris und die Columbia University in New York, wo sie Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen studierte. 2010 promovierte sie an der Universität Mannheim. Vor ihrer politischen Karriere arbeitete sie für internationale Organisationen, darunter die UN-Frauenrechtsorganisation UNIFEM und die Bertelsmann-Stiftung in Brüssel.

In ihrer politischen Laufbahn setzte sich Brantner insbesondere für europäische Zusammenarbeit und Klimapolitik ein. Als enge Vertraute von Wirtschaftsminister Robert Habeck ist sie eine zentrale Figur innerhalb der Grünen. In ihrer aktuellen Rolle im Bundeswirtschaftsministerium ist sie unter anderem für Themen der Energiepolitik zuständig und leitet internationale Initiativen.

Nach den schlechten Wahlergebnissen in Brandenburg und Thüringen, wo die Grünen die Fünf-Prozent-Hürde verfehlten, haben die amtierenden Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour ihren Rücktritt angekündigt. Damit steht die Partei vor einem personellen Umbruch, und Brantner wird als potenzielle Kandidatin für den Vorsitz gehandelt.