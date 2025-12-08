Die Saison beginnt für Franziska Preuß alles andere als optimal. Die Biathlon-Weltmeisterin wird von einer Erkrankung gestoppt. Die entpuppt sich nun als schwerwiegender als gedacht.
08.12.2025 - 18:04 Uhr
Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß muss um ihren Start beim zweiten Saison-Weltcup bangen. Die Weltcupgesamtsiegerin hat es beim Auftakt im schwedischen Östersund doch schlimmer getroffen als bisher bekannt. „Leider hat’s mich letzte Woche mit Influenza & Corona erwischt. Es geht aufwärts, aber noch heißt es abwarten & Tee trinken. Daumen drücken, dass die Energie schnell zurückkommt!“, schrieb die 31-Jährige auf Instagram.