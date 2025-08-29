Lisa Haußmann ist die neue Leiterin der französischen Filmtage. Sie ist 35 Jahre alt, kommt aus Berlin und hat viele Pläne, etwa den, das Festival für jüngere Zuschauer zu öffnen.
Mehr Filme für Kinder und Familien, pädagogische Begleitung von Filmpräsentationen, zum ersten Mal ein Kurzfilmwettbewerb, zum ersten Mal ein Filmfrühstück, rund 60 Filme französischsprachiger Länder, die noch nie in deutschen Kinos liefen, mit Schlaglichtern auf politische und gesellschaftliche Themen – bei den französischen Filmtagen Tübingen/Stuttgart tut sich was. Das größte frankophone Filmfestival Deutschlands wird im Jahr 2025 in Stuttgart eröffnet. Es wird erstmals geleitet von Lisa Haußmann. Sie hat sich vorgenommen, Strukturen zu verändern, Brücken zu schlagen und neue Zuschauerschichten zu gewinnen.