Die französische Politikerin Marine Le Pen darf bei der Präsidentschaftswahl 2027 nicht antreten, hat ein Gericht entschieden. Es wäre falsch, das Urteil zu politisieren, findet unsere Redakteurin Rebekka Wiese.

Rebekka Wiese 31.03.2025 - 16:10 Uhr

Sie muss zwei Jahre Fußfesseln tragen. Sie bekommt zwei Jahre Haft auf Bewährung. Sie muss 100 000 Euro zahlen. Doch nichts davon trifft Marine Le Pen so hart wie die letzte Konsequenz aus dem Urteil gegen sie: In den kommenden fünf Jahren darf die Leitfigur der französischen Rechtsaußen-Partei Rassemblement National (RN) nicht für politische Ämter kandidieren – und damit auch nicht für die Präsidentschaftswahl 2027. Dabei liegt Le Pen seit Monaten in allen Umfragen ganz vorn. Nun hat das Urteil ihre Chancen zunichte gemacht. Dabei bleibt es wohl, selbst wenn sie wie erwartet Berufung einlegt. Le Pen selbst sprach von ihrem „politischen Tod“. Sie dürfte richtig liegen.