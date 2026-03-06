Frau aus Möglingen verzweifelt Mehr als 650.000 Euro an Betrüger verloren
Sie sei immer eine kritische Frau gewesen, sagt eine 74-Jährige aus Möglingen (Kreis Ludwigsburg). International agierende Gauner brachten sie dennoch um ihre Altersvorsorge.
Lilibeth Bergmann (Name aus Schutzgründen geändert) ist völlig fertig mit den Nerven. „So etwas habe ich noch nie erlebt, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Dabei war ich immer eine kritische Frau und habe immer alles analysiert.“