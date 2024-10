Im Fall der eingemauerten Frauenleiche von Stuttgart-Heslach sind noch viele Fragen offen. Die Staatsanwaltschaft hat sich nun zum aktuellen Stand der Ermittlungen geäußert.

Matthias Kapaun 25.10.2024 - 12:30 Uhr

Nachdem am Montagnachmittag eine Frauenleiche in einer Wohnung in der Kelterstraße in Stuttgart-Heslach gefunden worden war, die dort Wochen oder gar Monate eingemauert war, hat die Stuttgarter Staatsanwaltschaft nun weitere Informationen zum Stand der Ermittlungen gegeben.