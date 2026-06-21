Die Ermittlungen zu einem tödlichen Rope-Jumping-Unfall in Brasilien haben zu weiteren Festnahmen geführt. Eine wichtige Spur bleibt dabei weiterhin verschwunden.
21.06.2026 - 18:15 Uhr
Limeira - Eine Woche nach dem tödlichen Rope-Jumping-Unfall einer jungen Frau in Brasilien hat die Polizei drei weitere Verdächtige festgenommen. "Im Verlauf der Ermittlungen wurden Hinweise auf eine mögliche Unterdrückung von für die Ermittlungen relevanten Beweisen zusammengetragen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Verschwinden des von dem Opfer beim Sprung verwendeten Aufnahmegeräts", teilte die ermittelnde Polizeichefin Andréa Levy mit.