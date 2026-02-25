Im Dezember machte die Stuttgarter Influencerin Olivia von Platen öffentlich, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Nun teilt sie auf Instagram, dass sie wieder schwanger ist.
25.02.2026 - 11:41 Uhr
Im Dezember teilte die Influencerin Olivia von Platen auf Instagram eine traurige Nachricht: Sie hatte ihr Baby in der zehnten Schwangerschaftswoche verloren. Ihre Tränen und die Trauer über den Verlust zeigte sie offen ihren Followern. Drei Monate später verkündet die Frau von Ex-Porsche-Vorstand Detlev von Platen in einem Video nun: Sie ist wieder schwanger.