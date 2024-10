Noch nie hat eine deutsche Spielerin den Titel in der WNBA gewonnen - nun haben gleich zwei Basketballerinnen die Chance. Leonie Fiebich und Nyara Sabally stehen mit den New York Liberty im Finale.

dpa 07.10.2024 - 05:13 Uhr

Las Vegas - Die traumhafte Basketball-Saison von Leonie Fiebich hat die große Chance auf ein Happy End. Mit einer erneut bärenstarken Leistung hatte die Nationalspielerin gestern großen Anteil am notwendigen dritten Sieg der New York Liberty im vierten Spiel gegen die Las Vegas Aces. Die Liberty stehen nun in der Finalserie der besten Frauen-Basketball-Liga der Welt. Gemeinsam mit Teamkollegin Nyara Sabally kann Fiebich gut zwei Monate nach dem Olympia-Debüt den WNBA-Titel gewinnen - das ist noch keiner deutschen Basketballerin gelungen.