Satou Sabally fehlt den Phoenix Mercury im vierten Spiel der WNBA-Finalserie. Die deutsche Nationalspielerin muss mitansehen, wie die Las Vegas Aces in ihrer Halle die Meisterschaft feiern.
11.10.2025 - 07:57 Uhr
Phoenix - Satou Sabally hat es verpasst, nach Marlies Askamp, Leonie Fiebich und ihrer Schwester Nyara die vierte deutsche Basketballspielerin mit einem Meistertitel in der US-amerikanischen Frauen-Basketballliga WNBA zu werden. Ihr Team Phoenix Mercury verlor das vierte Spiel der Finalserie zuhause gegen die Las Vegas Aces mit 86:97 (38:54). Damit gewannen die Aces die Best-of-seven-Serie mit 4:0 und holten sich nach 2022 und 2023 erneut den Titel.