Das Viertelfinale gerät für Alexandra Popp und Co. zu einem nervenaufreibenden und kräftezehrenden Geduldsspiel. Am Ende ist Ann-Katrin Berger die Heldin - und der Olympia-Traum lebt weiter.

Von Ulrike John und Martin Kloth, dpa 03.08.2024 - 21:54 Uhr

Marseille - Dank Elfmeterheldin Ann-Katrin Berger sind Deutschlands Fußballerinnen ins olympische Halbfinale eingezogen. Gegen Kanada fiel über 120 Minuten in Marseille kein Tor. Beim Nervenspiel vom Punkt hieß es am Ende 4:2 für das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch. Torhüterin Berger hielt dabei zwei Schüsse vom Punkt und und verwandelte den letzten Elfmeter selbst. Damit lebt der Traum von einer Medaille weiter für die DFB-Frauen - im Halbfinale am Dienstag gibt es nun in Lyon ein Wiedersehen gegen die USA.