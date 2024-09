Ein Spiel der Frauen-Bundesliga beschäftigt das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes nun in einer mündlichen Verhandlung.

red/dpa 25.09.2024 - 18:17 Uhr

Der Einspruch von Bayer Leverkusen gegen die Wiederholung des Frauen-Bundesliga-Spiels beim SC Freiburg wird beim DFB am 15. Oktober mündlich verhandelt. Vorsitzender Richter am DFB-Campus in Frankfurt/Main (Beginn: 14.00 Uhr) ist nach Verbandsangaben Heinz Müller.