Die Frauen des VfB Stuttgart sind auch im letzten Testspiel ungeschlagen geblieben. Gegen Erstligist TSG Hoffenheim gab’s ein 4:4. Was bedeutet das alles für den Pflichtspielstart?
09.08.2025 - 16:15 Uhr
Als Jana Spengler in der 81. Minute das 4:2 erzielt hatte, schien klar: Die Frauen des VfB Stuttgart werden auch ihr letztes Testspiel dieser Vorbereitung gewinnen. Was nicht wegen dieser Serie beeindruckend gewesen wäre, sondern auch, weil der Gegner ein Erstligist war. Der dann aber doch noch einmal zurückschlug.