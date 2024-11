Die Frauen des VfB Stuttgart haben den Durchmarsch in die zweite Bundesliga weiter fest im Blick. Beim TSV Schwaben Augsburg siegte das Team von Trainer Heiko Gerber zum Abschluss der Hinserie mit 1:0 (1:0) – und bleibt Tabellenführer.

Heiko Hinrichsen 17.11.2024 - 16:10 Uhr

Das Frauen-Team des VfB Stuttgart hat auch im Ernst-Lehner Stadion in Augsburg nichts anbrennen lassen: Beim TSV Schwaben Augsburg war die Elf von Trainer Heiko Gerber die spielbestimmende Mannschaft – auch wenn nicht immer alles nach Wunsch lief. Letztlich aber holte der VfB mit dem 1:0 (1:0)-Erfolg in Bayerisch-Schwaben die drei Punkte – und sicherte sich durch den zehnten Sieg im elften Spiel bei lediglich einem Unentschieden zum Abschluss der Hinserie die Herbstmeisterschaft in der Regionalliga Süd.