Die Fußballerinnen des VfB Stuttgart sind am Ziel: Am Sonntag machte das Team den Bundesliga-Aufstieg perfekt. Im Oberhaus werden viele Spielerinnen aber nicht mehr an Bord sein.

Dirk Preiß 10.05.2026 - 17:46 Uhr

Es ist nichts Neues beim VfB Stuttgart. Die Frauenmannschaft hat in den vergangenen vier Jahren drei Aufstiege hingelegt – und wurde danach immer wieder stark verändert. Weil die Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Spielklassen enorm ist, wurde auch jeweils der Kader umgebaut. Das ist diesmal nicht anders.