Die Fußballerinnen des VfB Stuttgart sind am Ziel: Am Sonntag machte das Team den Bundesliga-Aufstieg perfekt. Im Oberhaus werden viele Spielerinnen aber nicht mehr an Bord sein.

Sport: Dirk Preiß (dip)

Es ist nichts Neues beim VfB Stuttgart. Die Frauenmannschaft hat in den vergangenen vier Jahren drei Aufstiege hingelegt – und wurde danach immer wieder stark verändert. Weil die Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Spielklassen enorm ist, wurde auch jeweils der Kader umgebaut. Das ist diesmal nicht anders.

 

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Zwar haben in den vergangenen Wochen einige Spielerinnen ihren Vertrag verlängert – zum Beispiel Dafina Redzepi und Linette Hofmann. Kurz vor dem letzten Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg II hat der Verein aber auch zahlreiche Abschiede bekannt gegeben. Von Spielerinnen, die teils maßgeblich am bisherigen Erfolgsweg des VfB beteiligt gewesen sind.

Welche Fußballerinnen verlassen die Weiß-Roten? Zeigen wir in unserer Bildergalerie!