Frauen-Fußball: FSV Waldebene-Ost: Im neuen Kickers-Dress gleich an die Spitze?

Pünktlich zum Punktspielauftakt zuhause gegen den Karlsruher SC II am Sonntag (14 Uhr) präsentieren sich die Oberliga-Fußballerinnen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost in Torlaune. Mit 8:0 hat das Team in der zweiten WFV-Pokalrunde den Außenseiter SV Hoffeld von dessen Platz gefegt. Was neben dem Viererpack von Neuzugang Lisa Schade auffiel: Erstmals prangt in dieser Saison auf den Trikots das Wappen der Stuttgarter Kickers.

Zum Ligaauftakt werden es dann auch die Farben der Blauen sein. Weiß-blau gestreift sind die neuen Heimtrikots der Waldebene-Kickerinnen, zudem mit schwarzen Einrahmungen – die Kooperation mit dem großen Nachbarn von der Waldau nimmt also Form an. „Es ist schon jetzt eine sehr produktive Zusammenarbeit“, sagt Florian Kapfer, der sportliche Leiter der Frauen auf der Waldebene, über die Fußball-Ehe, die wie berichtet spätestens bis 2027 in der vollständigen Fusion gipfeln soll. Zumindest in der aktuellen Saison firmiert die Mannschaft allerdings noch unter ihrem bisherigen Namen; den Rücken der Trikots ziert weiterhin der Schriftzug „Waldebene“.

Mit Perspektivspielerinnen in die erste Saison der neuen Kooperation

Mittelfristig soll der gemeinsame Weg in die Höherklassigkeit führen. Bei den aktuellen Neuzugängen handelt es sich in erster Linie um Perspektivspielerinnen. „Wir haben bewusst den Fokus auf junge Spielerinnen gelegt. Wir wollen unseren sehr erfahrenen Mannschaftskern mit hochveranlagten Talenten ergänzen“, erläutert Kapfer. Die einzige Kickerin mit langjähriger Erfahrung ist dir erwähnte Angreiferin Schade, die nicht nur wegen ihrer vier Tore gegen Hoffeld auf Anhieb zu überzeugen wusste. „Sie kommt von einer vierjährigen Weltreise zurück, deswegen waren wir erst skeptisch“, erzählt Kapfer über die 29-Jährige Ex-Spielerin des TSV Plattenhardt, „aber sie hat im Probetraining direkt einen bleibenden Eindruck hinterlassen.“

Freilich, das Spiel gegen den zwei Klassen tiefer angesiedelten Landesligisten war kein Gradmesser, positive Schlüsse konnten aber trotzdem gezogen werden. „Unabhängig vom Gegner hat man gesehen, dass die Laufwege und Automatismen immer mehr kommen“, zeigt sich Kapfer zufrieden – gerade angesichts der holprigen Vorbereitung. Es habe viele urlaubsbedingte Ausfälle gegeben und im Kader eine vergleichsweise hohe Fluktuation. Zudem hat der Verein an der Seitenlinie einen Wechsel: Manuel Strobel, zuletzt bei den B-Juniorinnen des SV Eutingen engagiert, ersetzt das Trainer-Duo Stefan Zemmel und Stefan Specht.

„Es hat gedauert, bis wir unsere PS auf die Straße bringen konnten“, konstatiert Kapfer. Unter den sechs Abgängen schmerze jener von Saskia Kazmaier besonders. Die erfahrene Abwehrspielerin hat es zurück zu ihrem Heimatverein gezogen, dem VfL Sindelfingen in der Landesliga.

Zum Auftakt empfangen die Waldebene-Frauen im Karlsruher SC II einen alten Bekannten. Das Team feierte nach einem einjährigen Verbandsliga-Zwischenspiel den direkten Wiederaufstieg, zuletzt trafen die beiden Mannschaften vor zwei Jahren aufeinander. „Sie sind jung, sehr talentiert und technisch sehr gut ausgebildet“, erinnert sich Kapfer. „Aber wir sind technisch und taktisch auch sehr stark und werden mit unserer Erfahrung dagegenhalten.“

Apropos Erfahrung: Hatte das Team vor drei Jahren noch den Nichtabstieg zum Saisonziel auserkoren, hat sich das Selbstverständnis laut Kapfer natürlich längst geändert. Schaue man sich die eigene Entwicklung an, müsse es in Richtung Tabellenspitze gehen. Ob die neuen Blauen die Fußball-Ehe bereits gleich mit dem großen Wurf krönen, sprich dem Aufstieg? Nach dem dritten Platz in der Vorsaison soll es jedenfalls erneut ein Platz auf dem Treppchen werden.

Weitere Infos

Zugänge

Ema Kerqota, Aliki Dimopoulou (beide SV Hegnach), Lilly Jansen (1. FC Nürnberg), Maja Zadro (TSV Münchingen), Theresa Krieg (VfB Stuttgart II), Lisa Schade (pausiert), Vica Deisenroth (Juniorinnen Karlsruher SC), Maline Ankele, Anika Dieterle (beide Juniorinnen SV Eutingen), Jule Albrecht (Juniorinnen 1. FC Donzdorf).

Abgänge

Sallie Buhr, Svenja Jörg (beide Studium in den USA), Saskia Kazmaier (VfL Sindelfingen), Catharina Schwägler (Karriereende), Melisa Vural (VfB Stuttgart II), Kinga Schmitt (Polonia Warschau).

Kader

Tor: Nadine Steiner, Giulia Titze; Abwehr: Aliki Dimopoulou, Isabel Janischowsky, Lilly Jansen, Magdalena Kraft, Theresa Krieg, Sibel Meyer, Isabel Schlipf, Amalie Schwahn; Mittelfeld: Jule Albrecht, Maline Ankele, Maike Bendfeld, Vica Deisenroth, Anika Dieterle, Lia Kayser, Kathrin Keubler, Annika Meßner, Hannah Pocesny, Selina Zürn; Angriff: Johanna Brandtner, Malin Frisch, Ema Kerqota, Lisa Kröper, Lisa Schade, Maja Zadro, Franka Zimmerer.

Trainer

Manuel Strobel (zuvor Trainer der B-Juniorinnen des SV Eutingen) für Stefan Specht und Stefan Zemmel (pausieren).

Spielstätte

Waldebene Ost 223, 70186 Stuttgart.

Saisonziel

Top drei (Platzierung in der vergangenen Saison: 3.).

Meisterschaftstipp

FC Heidenheim.



