Frauen-Fußball: FSV Waldebene-Ost Im neuen Kickers-Dress gleich an die Spitze?
Die Fußballerinnen des Oberligisten FSV Waldebene Stuttgart-Ost gehen mit einer Reihe von Zugängen in die erste Saison der neuen Fußball-Ehe.
Pünktlich zum Punktspielauftakt zuhause gegen den Karlsruher SC II am Sonntag (14 Uhr) präsentieren sich die Oberliga-Fußballerinnen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost in Torlaune. Mit 8:0 hat das Team in der zweiten WFV-Pokalrunde den Außenseiter SV Hoffeld von dessen Platz gefegt. Was neben dem Viererpack von Neuzugang Lisa Schade auffiel: Erstmals prangt in dieser Saison auf den Trikots das Wappen der Stuttgarter Kickers.