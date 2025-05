Frauen-Fußball: Waldebene und Kickers – so läuft die neue Fußball-Ehe

Waldebene und Kickers – so läuft die neue Fußball-Ehe

Die Reise in den Hochschwarzwald hat sich gelohnt: Im letzten Saisonspiel der Oberliga haben die Fußballerinnen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost am vergangenen Wochenende einen 6:2-Auswärtserfolg beim SV Gottenheim gefeiert. Unter dem Strich steht damit der dritte Tabellenplatz – das beste Resultat des noch jungen Vereins. 2019 gegründet, strebt dessen Frauen-Fußballabteilung aber nach mehr. Nächster Schritt: eine Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers. Diese haben beide Vereine nun beschlossen. Über kurz oder lang ist sogar eine Fusion geplant. Ziel ist es, den Frauenfußball in der Region zu stärken und Kompetenzen zu bündeln, wie es vonseiten der Beteiligten heißt. Nebenbei bekommt das Waldebene-Team einen neuen Coach. Das bisherige Trainerduo Stefan Specht und Stefan Zemmel steigt aus.