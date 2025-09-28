 
Frauen-Handball: Regionalliga Remis und zwei Platzverweise

1
Die Echterdingern Svenja Biehl erzielte gegen Neckarsulm drei Tore. Foto: Günter Bergmann

Die Handballerinnen der HSG Leinfelden-Echterdingen haben gegen die Sport-Union Neckarsulm den zweiten Saisonsieg knapp verpasst. Für Unverständnis sorgte der Schiedsrichter.

Sport: Dominik Grill (grd)

Am Ende des Heimspiels der HSG Leinfelden-Echterdingen gegen die Sport-Union Neckarsulm II standen zwei Rote Karten und ein 23:23-Unentschieden zu Buche. Damit schrammten die Regionalliga-Handballerinnen nur knapp am Ergebnis der Vorwoche, einem 23:22-Auftaktsieg gegen den TSV Bönnigheim, vorbei. Das Fazit in beiden Spielen: „In der Defensive stehen wir gut, aber vorne stimmen die Abläufe noch nicht“, konstatiert HSG-Trainerin Mona Binder.

 

Gegen Neckarsulm war Laila Knapp mit vier Treffern die erfolgreichste Schützin. Aber auch Rückraumspielerin Leonie Strack, die dreimal traf, zeigte Binder zufolge eine starke Leistung. Für den Punktgewinn sorgte derweil Svenja Biehl zwei Minuten vor Schluss mit ihrem dritten Treffer des Tages.

