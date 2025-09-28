Frauen-Handball: Regionalliga: Remis und zwei Platzverweise

Am Ende des Heimspiels der HSG Leinfelden-Echterdingen gegen die Sport-Union Neckarsulm II standen zwei Rote Karten und ein 23:23-Unentschieden zu Buche. Damit schrammten die Regionalliga-Handballerinnen nur knapp am Ergebnis der Vorwoche, einem 23:22-Auftaktsieg gegen den TSV Bönnigheim, vorbei. Das Fazit in beiden Spielen: „In der Defensive stehen wir gut, aber vorne stimmen die Abläufe noch nicht“, konstatiert HSG-Trainerin Mona Binder.

Gegen Neckarsulm war Laila Knapp mit vier Treffern die erfolgreichste Schützin. Aber auch Rückraumspielerin Leonie Strack, die dreimal traf, zeigte Binder zufolge eine starke Leistung. Für den Punktgewinn sorgte derweil Svenja Biehl zwei Minuten vor Schluss mit ihrem dritten Treffer des Tages.

Auf Unverständnis stieß bei der Trainerin indes die Leistung des Schiedsrichters in Bezug auf die beiden Platzverweise. Zuerst musste Marie Elsässer vom Platz, nachdem der Offizielle einen vermeintlichen Ellenbogenstoß gegen Rebecca Schäfer geahndet hatte (44.). Stattdessen habe sich die Gegenspielerin ihre leichte Gesichtsverletzung aufgrund eines Sturzes zugezogen. „Der Schiedsrichter hat in dem Moment nicht hingeschaut, da waren sich auch beide Spielerinnen danach einig“, erzählt Binder. In der 58. Minute folgte die zweite Rote Karte, dieses Mal traf es Gästeakteurin Elena Schacht, die sich der angreifenden Marlene Kriessler entgegengestellt hatte. „Zu hart, eine zwei Minuten Strafe wäre gerecht gewesen“, lautet Binders Urteil.

Rückhalt im Tor der Echterdingerinnen: Luisa Thellmann. Foto: Günter Bergmann

Am Ende stellt die Trainerin aber klar: „Das war nicht spielentscheidend. Wir hätten unsere Chancen vor dem Tor besser nutzen müssen.“ Die nächste Chance, das Visier besser einzustellen, haben die Echterdingerinnen am 11. Oktober, wenn die HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II zu Gast in den Goldäckern sind (18 Uhr).