Leonie Strack avancierte mit zehn Treffern zu besten Spielerin des Spiels. Foto: Günter Bergmann

Die HSG Leinfelden-Echterdingen spielt gegen die SF Schwaikheim remis und muss weiter auf den zweiten Saisonsieg warten – trotz eines überragenden Geburtstagskindes.

Sport: Dominik Grill (grd)

Rund vier Minuten vor Schluss sah alles nach dem langersehnten, zweiten Sieg für die HSG Leinfelden-Echterdingen in der aktuellen Regionalliga-Saison aus. Die Filder-Handballerinnen lagen im heimischen Sportpark Goldäcker gegen die Sportfreunde Schwaikheim mit drei Punkten in Front. Doch dann zündeten die Gäste den Nachbrenner und trafen drei Mal in Folge. Am Ende trennen sich beide Teams mit 21:21. Immerhin: Durch das Remis ist die sportliche Talfahrt der Echterdingerinnen von zuvor fünf Niederlagen in Folge gestoppt.

 

Freude wollte aber bei der Trainerin nicht recht aufkommen. „Nach dieser Schlussphase fühlt es sich wie ein verlorener Punkt an“, sagt Mona Binder. Ausgerechnet in jenen finalen Minuten rutschten der ansonsten stark aufspielenden Franziska Lieb im Tor des Heimteams zwei Bälle durch. Geglänzt hatte zuvor auch das Geburtstagskind Leonie Strack, die überragende zehn Treffern erzielte. „Sie hat sich selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht“, sagt Binder über die frischgebackene 25-Jährige.

