Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen trifft in der WM-Qualifikation am 1. Spieltag auf Slowenien. Wo das Länderspiel im Free-TV und kostenlos im Stream läuft.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet am Dienstag, 3. März 2026, in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Zum Auftakt trifft das Team auf Slowenien. In der weiteren Gruppenphase warten mit Norwegen und Österreich zwei anspruchsvolle Gegner. Klar ist: Für das Turnier im kommenden Jahr in Brasilien löst die DFB-Auswahl das Ticket nur, wenn sie ihre Qualifikationsgruppe als Erster abschließt.

Deutschland gegen Slowenien, Frauen-Länderspiel live: Uhrzeit, Übertragung

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft am Dienstag, dem 03. März 2026, am 1. Spieltag der WM-Qualifikation auf Slowenien. Angepfiffen wird das Länderspiel um 17:45 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Fans haben die Möglichkeit, das Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft per Live-Übertragung zu verfolgen.

Teams : Deutschland gegen Slowenien Frauen

: Deutschland gegen Slowenien Frauen Wettbewerb : WM-Qualifikation 2026, 1. Spieltag

: WM-Qualifikation 2026, 1. Spieltag Datum und Uhrzeit : 03.03.2026 17:45 Uhr

: 03.03.2026 17:45 Uhr Stadion/Spielort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Frauen-Länderspiel live: Deutschland gegen Slowenien im Free-TV

Das Länderspiel der Frauen zwischen Deutschland und Slowenien in der WM-Qualifikation ist live im Free-TV in der ARD zu sehen. Das Erste hat sich die Übertragungsrechte für das Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gesichert und zeigt das Spiel gegen Slowenien live und exklusiv im Free-TV. Übertragungsbeginn ist um 17:15 Uhr mit den Vorberichten. Moderator Claus Lufen führt durch die Fußball-Übertragung. Als Expertin ist Almuth Schult dabei. Kommentiert wird das Duell der DFB-Frauen gegen Slowenien von Stephanie Baczyk.

Deutschland gegen Slowenien Frauen live im Stream

Auch im Stream können Zuschauer beim Länderspiel in der WM-Qualifikation der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Slowenien live dabei sein. Die ARD stellt den Zuschauern parallel zur Übertragung im Free-TV einen kostenlosen Livestream des Frauen-Länderspiels Deutschland gegen Slowenien zur Verfügung. Dieser ist über die ARD-Mediathek abrufbar.

Free-TV : ARD

Pay-TV : -

: - Livestream: ARD-Mediathek, Das Erste

Senß sieht DFB-Frauen auf dem Weg zur Weltspitze

Für Nationalspielerin Elisa Senß hat sich das DFB-Team vor dem Start in die WM-Qualifikation gegen Slowenien deutlich an die internationale Spitze herangearbeitet. „Es fehlt nicht mehr so viel, um an andere Top-Nationen dranzukommen. Ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg“, sagte die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin von Eintracht Frankfurt bei einer Medienrunde auf dem DFB-Campus in Frankfurt.