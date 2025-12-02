Frauen mit Mini-Kader Malmsheims Basketballer bleiben im Trend
Frust und Freude beim TSV: Während die Malmsheimer Frauen ihre vierte Pleite in Folge in Schwäbisch Hall einfahren, holen die Männer den fünften Sieg in Serie.
Der Negativtrend der Frauen des TSV Malmsheim in der Basketball-Regionalliga hält weiter an. Die 43:61-Niederlage bei den TSG Schwäbisch Hall Flyers ist bereits die vierte Pleite in Serie, im Gegensatz zur Niederlage gegen die PKF Titans in der Vorwoche (47:55) fiel das Spiel deutlicher aus.