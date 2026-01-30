Mit Christian Wück haben sich die deutschen Fußballerinnen sichtbar weiterentwickelt. Die fällige Unterschrift des Bundestrainers ist nun gesetzt. Die Zusammenarbeit soll sogar bis zur Heim-EM dauern.
30.01.2026 - 15:55 Uhr
Frankfurt/Main - Christian Wück soll die Entwicklung der deutschen Fußballerinnen weiter vorantreiben und nicht nur für eine erfolgreiche WM 2027 in Brasilien sorgen. Der DFB hat den ursprünglich zum Jahresende 2026 auslaufenden Vertrag mit dem 52 Jahre alten Bundestrainer gleich bis August 2029 verlängert. Damit soll Wück die nächsten drei Turniere mit der Auswahl bestreiten - und bestenfalls den ersten Titel seit Olympia-Gold 2016 holen.